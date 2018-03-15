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Биткоин опустился ниже $8 тыс после новости о запрете Google рекламы криптовалют
08:00 15.03.2018 |
Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром опустилась ниже отметки в 8 тысяч долларов впервые с середины февраля после того, как компания Google сообщила, что введет летом запрет на рекламу криптовалют и связанных с ними услуг, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.25 EET биткоин дешевел на 14%, до 7,909 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 13,8%, до 7,847 тысячи долларов, на Binance - на 14,8%, до 7,835 тысячи долларов.
Если говорить об альтернативных криптовалютах, то они также в минусе: Ethereum дешевел на 15,2%, до 588,19 доллара, Ripple - на 17,1%, до 0,66 доллара, Bitcoin Cash снижался в цене на 15,1%, до 886,03 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 314,19 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.
В среду компания Google сообщила, что с июня текущего года введет у себя запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле. Социальная сеть Facebook FB в конце января запретила рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой.
"Если такой компании, как Google, неудобно работать с темой криптовалют, то это правильно, что они их не продвигают", - приводит агентство Рейтер мнение главы $APEX Token Fund Криса Кешиана (Chris Keshian).
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