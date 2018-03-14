Финансовые новости
- |
- 14.03.18
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 14.03.18
17:52 14.03.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 марта 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|14.03.18
|13.03.18
|14.03.18
|13.03.18
|14.03.18
|13.03.18
|3 месяца
|13.50
|13.69
|2.34
|2.46
|1.31
|1.40
|6 месяцев
|14.23
|14.42
|3.02
|3.11
|1.61
|1.62
|9 месяцев
|13.96
|14.18
|3.17
|3.31
|2.03
|1.96
|12 месяцев
|14.21
|14.33
|3.49
|3.58
|2.17
|2.15
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин вынесет в Раду законопроект об отмене паевого участия
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Трамп пугает Москву призраком Рейгана
|Критик Путина, борец с фейками и враг ультраправых: кто возглавит МИД Германии
|Кабмин принял решение о монетизации льгот на проезд
|НКРЭКУ утвердила 3 кодекса и 3 правила, необходимые для внедрения нового рынка электроэнергии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 14.03.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 14 марта составил 26.0188 грн.
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.03.18
|Страховой рынок Украины в 2017 г. покинули 20 компаний - Нацкомфинуслуг
|Кабмин вынесет в Раду законопроект об отмене паевого участия
|Евро дешевеет на заявлениях Драги, доллар также в минусе
Это интересно
|Pininfarina запустит в серию водородный суперкар
|Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов
|В Китае строят самый высокий горизонтальный небоскреб
|Самый презираемый бизнесмен в США получил семь лет тюрьмы
|Станут ли летающие автомобили реальностью?
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?