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Евро дешевеет на заявлениях Драги, доллар также в минусе
16:01 14.03.2018 |
Курс доллара США снижается к большинству мировых валют на новости об отставке главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона и статданных, при этом евро также преимущественно дешевеет на заявлениях председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.
Пара евро/доллар в 14:37 EET в среду торгуется на уровне $1,2385 по сравнению с $1,2390 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара к иене составляет 106,38 иены против 106,58 иены накануне. Курс евро к иене составляет 131,76 иены по сравнению с 132,05 иены по итогам предыдущей сессии.
Как сообщалось накануне, президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Р.Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его пост достался директору ЦРУ Майку Помпео, которого сменит Джина Хаспел, первая в истории женщина во главе разведуправления США.
Кроме того, рынок продолжает оценивать статданные об инфляции в США, позволяющие предположить, что повышение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) будет постепенным.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,2% в годовом выражении и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В январе цены выросли на 2,1% и 0,5% соответственно.
В среду также стало известно, что розничные продажи в США в феврале снизились вопреки ожиданиям второй месяц подряд - как и в январе, сокращение составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Dow Jones, предполагал повышение на 0,3%.
Между тем М.Драги в речи, открывающей 19-ю конференцию "ЕЦБ и его наблюдатели", пообещал сохранять последовательность в денежно-кредитной политике и не спешить с ее ужесточением. Он заявил, что ЕЦБ все еще требуются дополнительные доказательства устойчивого восстановления инфляции в еврозоне. Глава ЕЦБ вскользь упомянул курс евро и его потенциальное влияние на экономику, отметив, что со временем укрепление евро может оказать сдерживающее влияние на инфляцию.
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