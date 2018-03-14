На межбанке 13 марта объем торгов долларом увеличился на $25,6 млн до $209,6 млн

Во вторник, 13 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 25,6 млн долларов по сравнению с 12 марта до 209,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 48 млн долларов по сравнению с 12 марта до 256,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после падения в понедельник на 13 коп. во вторник повысился на 3 коп. до 25,94 UAH/USD.