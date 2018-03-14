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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 13.03.18
09:39 14.03.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|06.03
|15.6087
|-
|-
|-
|-
|15.5003
|-
|-
|-
|-
|07.03
|15.5477
|-
|-
|-
|-
|15.5833
|15.6251
|-
|-
|-
|12.03
|15.6995
|15.8952
|15.8715
|13.03
|15.6424
|15.8221
|14.0000
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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