В феврале вклады населения в банках сократились на 0,4% до 469,2 млрд гривен

В феврале средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, по оперативным данным, сократились на 0,4%, или на 0,3 млрд гривен с 470,8 млрд гривен по состоянию на 1 февраля до 469,2 млрд гривен на 1 марта.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках сократились на 0,6% с 472,2 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в феврале выросли на 2,6% с 233,2 млрд гривен на 1 февраля до 239,3 млрд гривен на 1 марта.

При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократились на 3,3% с 237,6 млрд гривен до 229,9 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в феврале уменьшились на 1,2% с 383,9 млрд гривен на 1 февраля до 379,2 млрд гривен на 1 марта.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в феврале для юрлиц выросла на 0,6 п.п. до 10,2%, для физлиц снизилась на 0,2 п.п. и составила 11,4%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 2,7%, для населения - 2,6%.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году вклады населения в банках увеличились на 9,9% с 429,6 млрд гривен.

В 2016 году вклады населения в банках увеличились на 8,0% с 398,242 млрд гривен.

За год гривневые депозиты физлиц выросли на 5,2% с 188,217 млрд гривен, а валютные вклады в эквиваленте увеличились на 4,3% с 210,026 млрд гривен.