Минфин отказался повышать доходность ОВГЗ на аукционах

Министерство финансов Украины отказалось от 1 млрд грн спроса на аукционах, сохранив максимальные ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на уровне предыдущих аукционов: 17,5% по 3-мес. бумагам и 17% - по бумагам до года.

Как говорится в сообщении ведомства, по сравнению с прошлым вторникам спрос вырос на 24,7% - до 2,17 млрд грн (здесь и далее - по номиналу), однако объем продаж сократился на 12% - до 1,08 млрд грн.

Средневзвешенная доходность подросла на сотые доли процента за счет исчезновения в заявках ставок ниже тех, которые Минфин установил как максимальные недели назад, но попытка участников рынка поднять ее еще выше провалилась.

Продавец отказался удовлетворить спрос на 494,7 млн грн на 3-мес. бумаги по ставкам до 18%, 200 млн грн на 6-мес. по ставкам до 17,25% и 356,2 млн грн по ставкам до 17,39 млн грн.





Номер аукциона 44 45 46 47 48 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000200653 Доразмещение UA4000200661 Доразмещение UA4000200604 Доразмещение UA4000197081 Доразмещение UA4000196620 Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций, шт. 500 000 500 000 - - - Дата проведения 13.03.2018 13.03.2018 13.03.2018 13.03.2018 13.03.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 14.03.2018 14.03.2018 14.03.2018 14.03.2018 14.03.2018 Срок оплаты процентов 05.09.2018 18.07.2018 Срок оплаты процентов 06.03.2019 16.01.2019 Срок оплаты процентов 17.07.2019 Срок оплаты процентов 15.01.2020 Размер купонного платежа на одну облигацию - - - 75.45 78.70 Номинальный уровень доходности, % 17.43 16.92 16.50 15.09 15.74 Срок обращения (дней) 84 175 259 357 672 Срок погашения 06.06.2018 05.09.2018 28.11.2018 06.03.2019 15.01.2020 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 994725000.00 292589000.00 367170000.00 237393000.00 275000000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500000000.00 92589000.00 11000000.00 237393000.00 265000000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 684453000.00 236836000.00 469600000.00 1128161000.00 2932870000.00 Количество поданных заявок, шт. 11 4 5 7 3 Количество удовлетворенных заявок, шт. 10 3 2 7 2 Максимальный уровень доходности облигаций, % 18.00 17.25 17.39 17.00 17.00 Минимальный уровень доходности облигаций, % 17.30 17.00 17.00 17.00 16.10 Установленная доходность, % 17.50 17.00 17.00 17.00 16.10 Средневзвешенная доходность, % 17.44 17.00 17.00 17.00 16.10 Поступление в бюджет 480710510.25 85611492.96 9815960.00 234112228.74 269772650.00

Данные: Минфин Украины

Как сообщалось, НБУ со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%, что привело к повышению ставок размещения ОВГЗ на аукционах 6 марта: 3-мес. - на 1,5 п.п., а облигаций до года - на 0,5 п.п.

На этой неделе перед аукционами Нацбанк дважды заявил, что считает нынешние монетарные условия достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года.

