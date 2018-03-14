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Информация об агентстве
Минфин отказался повышать доходность ОВГЗ на аукционах
19:57 13.03.2018 |
Министерство финансов Украины отказалось от 1 млрд грн спроса на аукционах, сохранив максимальные ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на уровне предыдущих аукционов: 17,5% по 3-мес. бумагам и 17% - по бумагам до года.
Как говорится в сообщении ведомства, по сравнению с прошлым вторникам спрос вырос на 24,7% - до 2,17 млрд грн (здесь и далее - по номиналу), однако объем продаж сократился на 12% - до 1,08 млрд грн.
Средневзвешенная доходность подросла на сотые доли процента за счет исчезновения в заявках ставок ниже тех, которые Минфин установил как максимальные недели назад, но попытка участников рынка поднять ее еще выше провалилась.
Продавец отказался удовлетворить спрос на 494,7 млн грн на 3-мес. бумаги по ставкам до 18%, 200 млн грн на 6-мес. по ставкам до 17,25% и 356,2 млн грн по ставкам до 17,39 млн грн.
|Номер аукциона
|44
|45
|46
|47
|48
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200653
|Доразмещение UA4000200661
|Доразмещение UA4000200604
|Доразмещение UA4000197081
|Доразмещение UA4000196620
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|500 000
|500 000
|-
|-
|-
|Дата проведения
|13.03.2018
|13.03.2018
|13.03.2018
|13.03.2018
|13.03.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|14.03.2018
|14.03.2018
|14.03.2018
|14.03.2018
|14.03.2018
|Срок оплаты процентов
|05.09.2018
|18.07.2018
|Срок оплаты процентов
|06.03.2019
|16.01.2019
|Срок оплаты процентов
|17.07.2019
|Срок оплаты процентов
|15.01.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|75.45
|78.70
|Номинальный уровень доходности, %
|17.43
|16.92
|16.50
|15.09
|15.74
|Срок обращения (дней)
|84
|175
|259
|357
|672
|Срок погашения
|06.06.2018
|05.09.2018
|28.11.2018
|06.03.2019
|15.01.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|994725000.00
|292589000.00
|367170000.00
|237393000.00
|275000000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500000000.00
|92589000.00
|11000000.00
|237393000.00
|265000000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|684453000.00
|236836000.00
|469600000.00
|1128161000.00
|2932870000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|11
|4
|5
|7
|3
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|10
|3
|2
|7
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|17.25
|17.39
|17.00
|17.00
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|17.30
|17.00
|17.00
|17.00
|16.10
|Установленная доходность, %
|17.50
|17.00
|17.00
|17.00
|16.10
|Средневзвешенная доходность, %
|17.44
|17.00
|17.00
|17.00
|16.10
|Поступление в бюджет
|480710510.25
|85611492.96
|9815960.00
|234112228.74
|269772650.00
Данные: Минфин Украины
Как сообщалось, НБУ со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%, что привело к повышению ставок размещения ОВГЗ на аукционах 6 марта: 3-мес. - на 1,5 п.п., а облигаций до года - на 0,5 п.п.
На этой неделе перед аукционами Нацбанк дважды заявил, что считает нынешние монетарные условия достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года.
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