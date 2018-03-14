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Доллар дешевеет к евро и фунту после новости об увольнении Тиллерсона
15:48 13.03.2018 |
Доллар США дешевеет относительно евро и фунта стерлингов во вторник на новости об увольнении американским президентом Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента США.
Курс евро в паре с долларом к 15:15 EET поднялся до $1,2384 по сравнению с $1,2334 на закрытие предыдущей сессии. До публикации информации об увольнении Р.Тиллерсона пара евро/доллар торговалась на уровне $1,2341.
Курс доллара к иене, составлявший 107,2 иены до публикации новости, опустился до 106,91 иены, однако все еще выше уровня на закрытие предыдущей сессии - 106,42 иены.
Д.Трамп объявил об отставке Р.Тиллерсона и назначении новым госсекретарем Майка Помпео, нынешнего директора ЦРУ, в своем микроблоге в Twitter во вторник.
"Отставка Тиллерсона укладывается в общую линию хаоса в Белом доме", - отмечает аналитик по валютным рынкам Brown Brothers Harriman Вин Тин.
"Тиллерсон считался одной из стабилизирующих сил в администрации Трампа, и его отставка, в дополнение к недавнему уходу главного экономического советника Белого дома Гэри Кона, не будет воспринята рынками положительно", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Курс фунта стерлингов к доллару поднялся до $1,3962 по сравнению с $1,3906 на закрытие предыдущей сессии.
Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) Великобритании во вторник повысило прогноз роста британской экономики на 2018 год и оставило неизменными прогнозы на последующие годы.
Ожидается, что британский ВВП вырастет в текущем году на 1,5%, а не на 1,4%, как предполагалось в ноябрьском прогнозе. В 2019 и 2020 годах прогнозируется замедление роста до 1,3%, а затем восстановление до 1,4% и 1,5% в 2021 и 2022 годах соответственно.
Прогнозы OBR, озвученные министром финансов Великобритании Филипом Хэммондом в обращении к парламенту, предусматривают также снижение уровня инфляции в стране до таргетируемых Банком Англии 2% в течение ближайших 12 месяцев. В январе инфляция составила 3%.
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