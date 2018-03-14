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НБУ продал 12 марта банкам депозитные сертификаты на 2 782 млн гривен
11:43 13.03.2018 |
Национальный банк в понедельник, 12 марта, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 2 782 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 30 банкам на сумму 2 782 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 7 марта продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 14 388 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 351,185 млрд гривен, что на 23,3% больше, чем за январь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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