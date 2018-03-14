Объем торгов долларом на межбанке 12 марта уменьшился на $85,9 млн до $184 млн

В понедельник, 12 марта, объем продажи долларов США на межбане уменьшился на 85,9 млн долларов по сравнению с 7 марта до 184 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 95,2 млн долларов по сравнению с 7 марта до 208,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 25 коп. в понедельник опустился на 13 коп. до 25,91 UAH/USD.