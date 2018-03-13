Иена снижается к доллару на фоне политического скандала в правительстве Японии

Иена во вторник утром снижается по отношению к доллару на фоне развития политического скандала с продажей государственного земельного участка японскими чиновниками по заниженным ценам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.20 EET курс доллара к иене рос до 106,75 иены за доллар со 106,42 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару снижался до 1,2329 доллара за евро с 1,234 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,14%, до 90,02 пункта.

В понедельник вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо выразил "искреннее сожаление" в связи с выявленным фактом исправления документов о продаже государством земельного участка компании "Моритомо Гакуэн" по сильно заниженной цене для строительства начальной школы. Было выявлено, что 14 директивных документов были исправлены в таком виде, чтобы они согласовались с заявлениями бывшего главы налогового бюро Нобухисы Сагавы. Из документов также убраны упоминания имени супруги японского премьера Акиэ Абэ.

История вокруг компании "Моритомо Гакуэн" тянется с февраля 2017 года и привела в свое время к значительному падению рейтинга японского премьера Синдзо Абэ. Теперь инвесторы начали опасаться в его неспособности быть избранным на третий срок на должность премьер-министра, сообщает агентство Рейтер.

Это, в свою очередь, ставит под сомнение продолжение стимулирующей политики правительства Японии, известной как абэномика. Она проводится с 2012 года и включает в себя усилия по поддержанию дешевой иены. Несмотря на то, что эти новости должны оказывать поддержку иене, обеспокоенность по поводу политических рисков в Японии, как более сильный фактор, понижает стоимость японской валюты.

Курс доллара при этом растет накануне выхода статистики по темпам инфляции в феврале в США. Аналитики ожидают, что рост потребительских цен в феврале слегка ускорился до 2,2% в годовом выражении, но замедлился до 0,2% - в месячном. В январе индекс вырос на 2,1% в годовом выражении, и на 0,5% в месячном, что оказалось значительно выше прогнозов аналитиков.