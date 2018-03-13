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Цена на золото 13 марта колеблется в ожидании статистики из США
07:39 13.03.2018 |
Стоимость золота во вторник утром не демонстрирует единой динамики, инвесторы ожидают статистику по инфляции в США в феврале, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.33 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,2 доллара, или на 0,02%, до 1321 доллара за тройскую унцию, при этом ранее в ходе торгов показатель опускался. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,16%, до 16,51 доллара за унцию.
Цена на золото колеблется возле уровня предыдущего закрытия, сбавив темпы роста начала торгов вторника, на фоне ожидания инвесторами статистики из США. Министерство труда сообщит данные по инфляции в стране в феврале, они будут опубликованы во вторую половину дня. Аналитики прогнозируют ускорение инфляции за отчетный период до 2,2% по сравнению с показателем января в 2,1%.
Показатель инфляции является одним из ключевых индикаторов для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решения о политике повышения базовой процентной ставки. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу на него.
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