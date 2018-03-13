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НБУ решил ввести в обращение новые монеты 2, 5 и 10 грн для замены со временем банкнот
Национальный банк Украины 14 марта проведет презентацию новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн.
"Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - говорится в сообщении НБУ в понедельник вечером.
Центробанк подчеркивает, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заместят банкноты в обращении.
НБУ указывает, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 грн образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.
В настоящее время самая крупная оборотная монета в Украине - 1 грн.
В середине ноября прошлого года Нацбанк сообщил, что рассматривает возможность отказа от монет мелких номиналов 1, 2 и 5 коп., а также 25 коп. НБУ предлагает оставить лишь 10 коп. и 50 коп. и внедрить в Украине механизм округления (в чеке) общих сумм расчетов за товары, работы и услуги.
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