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BIS: миру далеко до смерти наличных
Хотя все больше людей используют карты, мобильные телефоны или даже технологию распознавания лиц для оплаты, наличные деньги остаются популярным средством платежей, пишет Reuters со ссылкой на Банк международных расчетов (BIS).
Некоторые комментарии "создают впечатление, что наличные деньги в виде традиционных банкнот и монет быстро выходят из моды", говорит Хен Сон Шин, экономический советник и глава департамента исследований Банка международных расчетов.
"Несмотря на совершенствование технологии платежей в последние годы, использование старых добрых наличных денег по-прежнему растет в большинстве, хотя и не во всех, развитых и развивающихся странах", - отмечает эксперт.
Объем наличных средств в обращении фактически вырос в последние годы: с 7% ВВП в 2000 году до 9% в 2016 году, хотя он снизился в Швеции и некоторых других странах.
"Устойчивость наличных денег как социального института напоминает нам о важности понимания экономических функций денег, помимо новшеств в технологиях", - подчеркивает Шин.
Тем не менее, платежи по дебетовым и кредитным картам также выросли: с 13% ВВП в 2000 году до 25% в 2016 году. Люди держат больше карт и используют их для более мелких транзакций, говорит эксперт BIS.
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