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Доллар ликвидировал снижение к евро и фунту 12 марта, иена продолжает подъем
15:06 12.03.2018 |
Доллар США в понедельник ликвидировал падение в парах с евро, фунтом стерлингов и швейцарским франком, тогда как иена продолжает умеренный подъем на фоне набирающего обороты политического скандала в Японии.
Отсутствие значимых макроэкономических публикаций в понедельник ограничивает объемы торгов, заявил агентству Bloomberg трейдер в Лондоне. Внимание инвесторов сосредоточено на данных о потребительской инфляции в США, которые будут обнародованы во вторник.
Евро к 14:25 EET 12 марта стоил $1,2298 по сравнению с $1,2312 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.
Рост экономики в еврозоне остается уверенным, наблюдается хорошее распределение темпов между странами и отраслями, заявил член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Бенуа Кёре в интервью BFM Business. Однако он считает, что экономика валютного блока все еще сильно зависит от денежно-кредитных стимулов - они добавляют не менее 0,5 процентного пункта к росту ВВП.
"Пока слишком рано объявлять победу, - сказал Б.Кёре. - Инфляция еще не достигла того уровня, которого нам хотелось бы".
Курс доллара в понедельник снизился на 0,2% к иене - до 106,58 иены/$1, ранее доллар поднимался в этой паре на 0,2%. Евро в паре с японской валютой опустился на 0,3%, до 131,05 иены.
Скандал в Японии, разгоревшийся вокруг продажи государственной земли по сниженной цене, уже привел к отставке главы налоговой службы Нобухисы Сагавы, при этом оппозиция также требует уволить министра финансов Таро Асо.
Министерство финансов Японии признало факт фальсификации документов, касающихся продажи государственной земли по сниженной цене, пишет газета Nikkei. Информация о продаже земли компании Moritomo Gakuen, владеющей сетью образовательных учреждений в Японии, привлекла внимание политиков и общественности еще в феврале 2017 года, в результате чего японский парламент инициировал расследование.
Уже после начала расследования сотрудники Минфина фальсифицировали документы о сделках с государственной землей. В частности, из них было удалено имя жены премьер-министра Японии Синдзо Абэ - Акие.
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