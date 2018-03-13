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Криптовалютные биржи взимают за ICO до $1 млн
12:58 12.03.2018 |
Криптовалютные биржи взимают от 50 тысяч до 1 миллиона долларов за ICO (первичное публичное размещение токенов) на своих платформах, следует из результата исследования издания Business Insider на основе данных из ряда источников.
"Если вы готовитесь к ICO, вам нужно подготовиться к листингу. Важно получить доступ к ликвидности. Это значит, что чем больше биржа, тем больше усилий и средств нужно для листинга", - рассказал изданию глава Global FinTech Оливер Буссманн (Oliver Bussmann).
Эксперт также отметил, что нижняя граница платы за ICO на бирже составляет 50 тысяч долларов, но может достигать и 1 миллиона долларов - в зависимости от размера биржи. Эти данные подтвердили и источники издания, которые при этом отказались называть биржи с наиболее высокими тарифами.
Буссманн назвал плату за листинг в 1 миллион долларов слишком крупной. "Обычно для надлежащей организации ICO с юридической точки зрения, бухгалтерской и других расходы составляют от 0,5 до 1 миллиона долларов. А потом еще один миллион на листинг? Это несправедливые отношения", - сказал он. Вместе с этим многие проекты по ICO предполагают размещение на нескольких биржах, а это означает дополнительные начальные издержки.
Согласно данным портала Token Data, мировые компании в ходе ICO только за месяц с 18 января по 18 февраля привлекли около 1,193 миллиарда долларов, при этом показатель оказался выше 1 миллиарда долларов третий месяц подряд. В целом же за первые два месяца 2018 года через ICO было привлечено 50% от всей собранной в 2017 году суммы средств. Данный показатель не включает в себя ожидаемое ICO мессенджера Telegram, через которое компания может привлечь 1,5-2 миллиарда долларов.
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