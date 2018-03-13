Портфель ОВГЗ Нацбанка Украины сократился на 1,6 млрд грн

Как сообщил Нацбанк на официальном сайте в понедельник, суммарный портфель ОВГЗ уменьшился на 1,633 млрд грн (на 0,22%) до 737,44 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 238 млн грн (на 1,72%) – до 14,038 млрд грн., в собственности банков Украины – уменьшился на 254,2 млн грн (на 0,07%) – до 342,1 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности физлиц и небанковских учреждений остался практически без изменений.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн.
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 28.02
|744831.53
|354320.11
|348801.41
|26712.17
|1853.87
|13143.96
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 05.03
|739765.82
|354320.11
|343114.69
|26649.78
|1876.89
|13804.35
|на 06.03
|739541.97
|354320.11
|342857.34
|26640.77
|1923.36
|13800.39
|на 07.03
|739072.68
|354320.11
|342354.22
|26677.43
|1920.86
|13800.06
|на 12.03
|737439.58
|352696.52
|342100.02
|26684.11
|1920.99
|14037.94
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 12 марта – 26,093953 грн/$1