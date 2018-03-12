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На межбанке 7 марта объем торгов долларом уменьшился на $4,9 млн до $269,9 млн
10:25 12.03.2018 |
В среду, 7 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 4,9 млн долларов по сравнению с 6 марта до 269,9 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 1,4 млн долларов по сравнению с 6 марта до 303,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 16 коп в среду опустился на 25 коп до 26,04 UAH/USD.
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