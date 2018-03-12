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Золото коррекционно дешевеет после роста на фоне статистики рынка труда США
09:06 12.03.2018 |
Стоимость золота незначительно снижается в понедельник, корректируясь после роста в пятницу на фоне неоднозначной статистики рынка труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.41 EET цена апрельского фьючерса на золото снижалась на 0,8 доллара, или на 0,06%, до 1323,2 доллара за тройскую унцию, стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,26%, до 16,57 доллара за унцию.
В пятницу министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в феврале в стране неожиданно сохранился на уровне предыдущего месяца в 4,1%, тогда как эксперты ожидали снижения показателя до 4%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в феврале увеличилось на 313 тысяч против прогноза в 200 тысяч. А рост почасовой заработной платы в стране в феврале замедлился до 2,6% в годовом выражении с 2,9% в январе.
"Данные о росте рабочих мест изначально оказали давление на стоимость золота, но при этом данные о росте зарплат не были слишком хорошими, так что это позволило трейдерам покупать (золото - ред.) на снижении или хотя бы сохранять открытыми длинные позиции по золоту перед выходными днями", - приводит агентство Market Watch мнение главного инвестиционного аналитика Wolfpack Capital Джеффа Райта (Jeff Wright). По итогам торгов пятницы золото подорожало на 0,17%.
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