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Дионисий Галикарнасский
Депозитные ставки для физлиц 07.03.18
16:58 07.03.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 7 марта 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|06.03.18
|07.03.18
|06.03.18
|07.03.18
|06.03.18
|07.03.18
|3 месяца
|13.43
|13.47
|2.36
|2.35
|1.33
|1.43
|6 месяцев
|14.19
|14.19
|2.99
|2.95
|1.64
|1.72
|9 месяцев
|13.96
|13.96
|3.17
|3.37
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.21
|14.21
|3.53
|3.49
|2.19
|2.19
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
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