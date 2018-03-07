Иена активно растет к доллару на новости об отставке Кона, корейская вона продолжает дорожать

Курс японской иены растет в среду к большинству мировых валют из-за повышенного спроса на защитные активы, вызванного новостью об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона.

Курс доллара к 14:27 EET находится на уровне 105,75 иены по сравнению с 106,13 иены по итогам предыдущей сессии. Курс евро к иене опустился до 131,18 иены против 131,65 иены накануне.

Стоимость евро относительно доллара составляет $1,2405 по сравнению с $1,2404 на закрытие рынка во вторник.

Как стало известно накануне, Г.Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом в отношении введения пошлин на сталь и алюминий. Отставка Г.Кона еще больше снижает вероятность того, что администрация Д.Трампа смягчит свою позицию в отношении пошлин, введение которых может инициировать торговую войну, отмечают эксперты.

Между тем южнокорейская вона, завершившая торги накануне ростом на 0,6% к доллару, в среду дорожает на 0,7%. Инвесторы продолжают положительно оценивать новость о том, что высшее руководство Северной и Южной Кореи в конце апреля примет участие в первом совместном саммите более чем за десять лет.

Власти КНДР ранее выразили желание приостановить ядерные и ракетные испытания на период возможных переговоров с США. По результатам поездки южнокорейской делегации в Пхеньян в администрации южнокорейского президента также заявили, что Северная Корея подтвердила свое стремление добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.

Д.Трамп отметил возможный прогресс в диалоге на Корейском полуострове, приветствовал предпринимаемые его сторонами усилия и пообещал, что будет следить за развитием ситуации.

