НБУ купил $58,8 млн на аукционе в среду при предложении $68,7 млн

|Дата
|07.03.18
|02.03.18
|Объявленный объем аукциона, млн $
|100.00
|50.00
|Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
|68.70
|29.00
|Общий объем заявок субъектов рынка, принятых для участия в аукционе
|30
|18
|Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|максимальный
|26.1245
|26.6000
|минимальный
|26.1000
|26.5400
|Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|средневзвешенный
|26.1119
|26.5472
|максимальный
|26.119
|26.5500
|минимальный
|26.10
|26.5400
|Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
|58.80
|17.00
|Общее количество удовлетворенных заявок субъектов рынка
|21
|10
Данные: НБУ