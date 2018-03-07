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6 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $75,4 млн до $274,8 млн
10:25 07.03.2018 |
Во вторник, 6 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 75,4 млн долларов по сравнению с 5 марта до 274,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 71,1 млн долларов по сравнению с 5 марта до 302,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после понижения в понедельник на 17 коп во вторник понизился на 16 коп до 26,29 UAH/USD.
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