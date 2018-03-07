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Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1,2 млрд гривен
09:39 07.03.2018 |
Министерство финансов 6 марта разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 227, 902 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 91 день на 176,770 млн гривен под 17,43% годовых, со сроком обращения 182 дня - на 133,024 млн гривен под 16,92% годовых, со сроком обращения 266 дней - на 383,513 млн гривен под 16,99% годовых, со сроком обращения 364 дня - на 295,856 млн гривен под 16,93% годовых, со сроком обращения 679 дней - на 101,459 млн гривен под 16,13% годовых и со сроком обращения 1 050 дней - на 137,279 млн гривен под 16,07% годовых.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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