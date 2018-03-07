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Золото коррекционно дешевеет 7 марта после удорожания на опасениях глобальной торговой войны
08:50 07.03.2018 |
Стоимость золота снижается в рамках коррекции в среду утром после роста на предыдущих торгах на опасениях трейдерами глобальной торговой войны из-за заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.22 EET цена апрельского фьючерса на золото снижалась на 0,2 доллара, или на 0,01%, до 1335,1 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,35%, до 16,73 доллара за унцию.
Рост стоимости золота на торгах предыдущего дня был связан с геополитической напряженностью. Инвесторы беспокоятся по поводу глобальной торговой войны, которая может развернуться после заявлений Трампа о том, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.
Так, участники рынка также обратили внимание на новость об отставке экономического советника президента США Гэри Кона. Кон, который является сторонником свободной торговли в стране, принял решение об отставке после объявления Трампом своих планов по введению пошлин.
На этом фоне снижался курс доллара к мировым валютам, что позитивно отразилось на цене золота, сделав покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
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