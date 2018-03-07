Финансовые новости
- |
- 07.03.18
- |
- 11:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биткоин дешевеет 7 марта на сообщениях об исках к торговой платформе Coinbase
08:46 07.03.2018 |
Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (bitcoin) снижается на торгах в среду утром, трейдеры продолжают отыгрывать сообщения об исках, поданных гражданами США к крупной торговой криптоплатформе Coinbase, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.49 EET биткоин дешевел на 5,19%, до 10,762 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 5,77%, до 10,661 тысячи долларов, на GDAX - на 5,27%, до 10,675 тысячи долларов.
Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на CoinMarketCap на 4,82%, до 808,9 доллара, Ripple - на 4,64%, до 0,919 доллара, Bitcoin Cash - на 4,13%, до 1,201 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 436,73 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.
"Накануне курс биткоина пытался преодолеть отметку 11,4 тысячи долларов, но безуспешно. В конце дня (вторника, 6 марта - ред.) снижение достигло 6%, прорыв наверх не состоялся. Основным пока остается диапазон 9,9-11,75 тысячи долларов. В связи с откатом увеличивается вероятность продолжения понижающего тренда, начатого в конце декабря 2017 года", - сказал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.
Трейдеры по-прежнему оценивают новости о двух исках к Coinbase, которые были поданы на прошлой неделе. Согласно первому иску, сотрудники Coinbase занимались инсайдерской торговлей, когда в декабре 2017 года заранее знали о планирующемся листинге на своей платформе выделившегося из биткоина Bitcoin Cash.
По сути второго иска, Coinbase якобы мошеннически удерживала средства, переведенные с биржи на кошельки пользователей, у которых нет аккаунта на Coinbase. Так, когда зарегистрированные пользователи биржи переводили биткоины на кошельки не зарегистрированных на бирже людей, то вторые получали сообщение на личную почту с уведомлением, что у них есть только один вариант получения средств - открыть свой аккаунт на платформе.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Каких солдат удачи хотят легализовать однопартийцы Авакова
ТОП-НОВОСТИ
|Александр Данилюк: Не нужно истерик и пиара там, где речь идет о государственных деньгах
|Отцы и мать победы. Тимошенко переигрывает саму себя, нападая на Коболева
|Мощный валютный сброс снова подкосил курс доллара на межбанке
|Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.0895 грн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.03.18
|Остатки средств на корсчетах банков 7.03.17
|Курсы валют по карточным операциям на 7.03.18
|НБУ продал 6 марта банкам депозитные сертификаты на 27 268 млн гривен
|6 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $75,4 млн до $274,8 млн
|Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1,2 млрд гривен
Это интересно
|Компания Jaguar представила электрический кроссовер I-Pace
|Meizu хочет спрятать фронтальную камеру в смартфонах за дисплей
|Холдинг Ахметова будет развивать сеть электрозаправок
|Xiaomi представила офисную компьютерную мышь MIJIA с дактилоскопическим сканером
|Pagani выпустит электрический суперкар
|Toyota совместила в новой коробке механику с вариатором
|Можно ли купить счастье за деньги? Ученые говорят, что да