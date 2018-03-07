Финансовые новости
- |
- 07.03.18
- |
- 11:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дешевеет 7 марта на опасениях протекционистской политики в США
08:38 07.03.2018 |
Курс доллара снижается к евро и иене в среду утром на опасениях разворачивания протекционистской политики президентом США Дональдом Трампом после отставки его экономического советника Гэри Кона, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 EET курс евро к доллару рос до 1,2424 доллара за евро против 1,2404 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 105,59 иены за доллар со 106,13 иены на предыдущем закрытии, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 89,51 пункта.
Советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кон заявил во вторник, что уходит в отставку на фоне решения президента США ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну.
По словам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, рынки теперь опасаются, что с уходом Кона у Трампа станет еще меньше сдерживающих факторов для проведения политики протекционизма в США. Инвесторы обеспокоены перспективой того, что президент решит путем ослабления доллара повысить конкурентоспособность экспорта США, делая при этом импорт в страну более дорогим.
"Неясно, использует ли Трамп ввозные пошлины лишь в качестве тактического приема в переговорах, или он действительно решительно настроен проводить такую политику. В любом случае мы не можем игнорировать риск протекционизма", - сказала агентству старший экономист Sumitomo Mitsui Trust Аяко Сера (Ayako Sera).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Каких солдат удачи хотят легализовать однопартийцы Авакова
ТОП-НОВОСТИ
|Александр Данилюк: Не нужно истерик и пиара там, где речь идет о государственных деньгах
|Отцы и мать победы. Тимошенко переигрывает саму себя, нападая на Коболева
|Мощный валютный сброс снова подкосил курс доллара на межбанке
|Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.0895 грн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.03.18
|Остатки средств на корсчетах банков 7.03.17
|Курсы валют по карточным операциям на 7.03.18
|НБУ продал 6 марта банкам депозитные сертификаты на 27 268 млн гривен
|6 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $75,4 млн до $274,8 млн
|Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1,2 млрд гривен
Это интересно
|Компания Jaguar представила электрический кроссовер I-Pace
|Meizu хочет спрятать фронтальную камеру в смартфонах за дисплей
|Холдинг Ахметова будет развивать сеть электрозаправок
|Xiaomi представила офисную компьютерную мышь MIJIA с дактилоскопическим сканером
|Pagani выпустит электрический суперкар
|Toyota совместила в новой коробке механику с вариатором
|Можно ли купить счастье за деньги? Ученые говорят, что да