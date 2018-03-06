Автогаз продолжает дешеветь в розничных сетях 6 марта

Ряд сетей АЗС снизили цену сжиженного газа на 1-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Marshal и Кворум опустил цену на 20 коп./л, «Укргаздобыча», «Род-Ник»,

«Нефтек» и «Фактор» - на 10 коп./л. В сетях консолидированной группы «Приват» газ подешевел на 9-10 коп./л.

Такие сети как AMIC, WOG, «БРСМ-Нафта» и «Овис» снизили стоимость СУГ на 1-12 коп./л

Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на4 коп./л, - до 12,93 грн/л.

По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», Текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен на 50 коп./л, до 12,6 грн/л.

«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.

Стоимость автогаза на АГЗС на 6 марта 2018 г., грн/л: