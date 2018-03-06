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Остатки средств на корсчетах банков 6.03.18
10:57 06.03.2018 |
|Дата
|сумма, млн грн
|2 марта
|66879.3
|3 марта
|44003.6
|5 марта
|41222.2
|6 марта
|41368.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 6 марта – 26,482080 грн/$1.
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|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
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