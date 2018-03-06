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В феврале международные резервы сократились на 0,2% до $18,4 млрд
В феврале международные резервы сократились на 0,17% до $18,409 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Пополнение международных резервов в течение февраля происходило прежде всего за счет интервенций на валютном рынке.
Приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне с сохранением благоприятной конъюнктуры на мировых рынках положительно повлиял на предложение валюты на межбанковском рынке.
Это позволило Национальному банку выкупать излишки валюты с рынка для пополнения резервов.
По итогам февраля Национальный банк купил на межбанковском рынке 426,9 млн долларов, в том числе 222,0 млн долларов - по интервенциями в форме запроса лучшего курса.
Кроме того, Национальный банк продал 30,0 млн долларов по интервенциям в форме запроса лучшего курса.
Таким образом, чистая покупка валюты Национальным банком составила 396,9 млн долларов.
Также в феврале в резервы поступило 137,4 млн долларов от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.
Вместе с тем в феврале были осуществлены платежи правительства и Национального банка по государственному долгу в иностранной валюте на сумму 536,8 млн долларов.
В частности, 465,9 млн долларов были выплачены в пользу Международного валютного фонда.
Еще 70,9 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из них 16,0 млн долларов - на обслуживание ОВГЗ в иностранной валюте.
В целом по состоянию на 1 марта 2018 объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 международные резервы выросли на 21% до $18,8 млрд долларов.
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