В феврале международные резервы сократились на 0,2% до $18,4 млрд

В феврале международные резервы сократились на 0,17% до $18,409 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Пополнение международных резервов в течение февраля происходило прежде всего за счет интервенций на валютном рынке.

Приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне с сохранением благоприятной конъюнктуры на мировых рынках положительно повлиял на предложение валюты на межбанковском рынке.

Это позволило Национальному банку выкупать излишки валюты с рынка для пополнения резервов.

По итогам февраля Национальный банк купил на межбанковском рынке 426,9 млн долларов, в том числе 222,0 млн долларов - по интервенциями в форме запроса лучшего курса.

Кроме того, Национальный банк продал 30,0 млн долларов по интервенциям в форме запроса лучшего курса.

Таким образом, чистая покупка валюты Национальным банком составила 396,9 млн долларов.

Также в феврале в резервы поступило 137,4 млн долларов от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

Вместе с тем в феврале были осуществлены платежи правительства и Национального банка по государственному долгу в иностранной валюте на сумму 536,8 млн долларов.

В частности, 465,9 млн долларов были выплачены в пользу Международного валютного фонда.

Еще 70,9 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из них 16,0 млн долларов - на обслуживание ОВГЗ в иностранной валюте.

В целом по состоянию на 1 марта 2018 объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 международные резервы выросли на 21% до $18,8 млрд долларов.