На межбанке 5 марта объем торгов долларом уменьшился на $52,1 млн до $199,4 млн

В понедельник, 5 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 52,1 млн долларов по сравнению со 2 марта до 199,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 44,3 млн долларов по сравнению со 2 марта до 231 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 4 коп в понедельник понизился на 17 коп до 26,45 UAH/USD.