В феврале объем операций на межбанке вырос на 6,2% до $8,2 млрд

В феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке вырос на 6,2%, или на 475 млн долларов до 8,185 млрд долларов по сравнению с январем.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Объем операций по продаже безналичной иностранной валюты в феврале составил 4 092,7 млн долларов (в январе - 3 855,1 млн долларов), а объем операций по покупке инвалюты - 4 092,7 млн долларов (в январе - 3 855,1 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.