Финансовые новости
- |
- 06.03.18
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В феврале население продало валюты на $18,6 млн больше, чем купило
09:41 06.03.2018 |
В феврале население продало наличной валюты на 18,6 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением снова превысила покупку.
В феврале население продало 699,5 млн долларов и купило 680,9 млн
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году население продало наличной валюты на 2,138 млрд долларов больше, чем купило.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Один танк: Зачем США покупают Оплот
|Дорого и бессмысленно. Какие военные новинки Россия испытала в Сирии
|Чем закончится лотерейное дело НАБУ против Ляшко
|Казначеи допускают снижение курса доллара на межбанке перед праздником до 26,0-26,20 грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.4152 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 6.03.18
|Остатки средств на корсчетах банков 6.03.18
|НБУ продал 5 марта банкам депозитные сертификаты на 21 656 млн гривен
|В феврале международные резервы сократились на 0,2% до $18,4 млрд
|На межбанке 5 марта объем торгов долларом уменьшился на $52,1 млн до $199,4 млн
|В феврале объем операций на межбанке вырос на 6,2% до $8,2 млрд
Это интересно
|Toyota совместила в новой коробке механику с вариатором
|Можно ли купить счастье за деньги? Ученые говорят, что да
|Компания Porsche опровергла отказ от дизелей
|Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд
|Самый маленький кроссовер Hyundai перевели на электротягу
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
|Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa