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Золото дорожает 6 марта на фоне сохранения геополитической напряженности
09:11 06.03.2018 |
Золото растет в цене во вторник утром на фоне сохранения геополитической напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа о планах введения ввозных пошлин на сталь и алюминий в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.46 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,8 доллара, или на 0,29%, до 1323,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,38%, до 16,47 доллара за унцию.
Цену золота, которое традиционно считается безопасным активом, поддерживают опасения трейдеров относительно возможного начала торговой войны. Эта обеспокоенность была вызвана заявлением президента США Трампа в прошлый четверг о вводе ввозных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент. В пятницу Трамп также заявил, что когда страна теряет миллиарды долларов на торговле с другими государствами, то это оправдывает торговые войны.
"Золото растет в цене из-за разговоров о торговых войнах", - приводит агентство Рейтер слова товарного стратега TD Securities Дэниела Гали (Daniel Ghali). К тому же, по мнению эксперта, торговая война может удерживать Федеральную резервную систему (ФРС) США от активного подъема процентной ставки, что станет позитивным фактором для золота.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
Дополнительную поддержку золоту оказывает неопределенная политическая ситуация в Италии, где в воскресенье состоялись парламентские выборы. После подсчета почти 100% голосов коалиция правоцентристских партий продолжает лидировать на выборах в обе палаты итальянского парламента. При этом ни одна партия не набирает достаточно голосов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе и, следовательно, на право сформировать новое правительство страны.
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