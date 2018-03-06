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Евро дорожает к доллару на новостях о правительстве Германии и итогах выборов в Италии
08:36 06.03.2018 |
Курс евро растет к доллару во вторник утром, инвесторы продолжают оценивать политические новости из Германии о соглашении по поводу создания нового правительства, а также реагируют на итоги выборов в Италии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.42 EET курс евро к доллару рос до 1,2347 доллара за евро с 1,2336 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 106,22 иены за доллар со 106,21 иены на прошлых торгах, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 89,97 пункта.
В воскресенье немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, завершив процесс нескольких недель. В понедельник газета Zeit со ссылкой на представителя президента сообщила, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Ангелы Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии.
В то же время трейдеры отыгрывают сообщения из Италии, где в воскресенье состоялись парламентские выборы. После подсчета почти 100% голосов, коалиция правоцентристских партий продолжает лидировать на выборах в обе палаты итальянского парламента. При этом ни одна партия не набирает достаточно голосов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе и, следовательно, на право сформировать новое правительство страны.
По мнению директора по инвестициям в Alcentra Пола Хэтфилда (Paul Hatfield), которое приводит агентство Рейтер, тот факт, что ни одна из партий не набрала достаточного количества голосов для формирования правительства, является негативным фактором для евро, однако новости из Германии "похоже, уравновешивают любые негативные последствия".
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