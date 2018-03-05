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Депозитные ставки для физлиц 05.03.18
20:05 05.03.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 5 марта 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|05.03.18
|03.03.18
|05.03.18
|03.03.18
|05.03.18
|03.03.18
|3 месяца
|13.41
|13.36
|2.33
|2.30
|1.28
|1.25
|6 месяцев
|14.22
|14.12
|3.00
|2.90
|1.61
|1.58
|9 месяцев
|13.99
|13.79
|3.16
|3.01
|1.96
|1.92
|12 месяцев
|14.25
|14.13
|3.53
|3.46
|2.13
|2.09
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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