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НБУ не ожидает негативного влияния на платежный баланс принятие законопроекта о валюте
Национальный банк не ожидает негативного влияния на платежный баланс Украины принятие законопроекта о валюте.
Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.
"Это не должно негативно повлиять на ситуацию на рынке", - сказал он.
При этом Чурий добавил, что после принятия соответствующего законопроекта НБУ сможет отменить ряд негативных норм для бизнес-климата.
В целом, как отметил замглавы НБУ, регулятору после принятия законопроекта необходимо будет около 6 месяцев для внесения соответствующих изменений в около 200 нормативно-правовых актов.
"Принятие этого закона будет содействовать притоку прямых иностранных инвестиций", - добавил Чурий.
Как сообщали Українські Новини, Национальному банку необходимо полгода переходного периода для согласования нормативных актов после принятия закона о валюте.
Национальный банк Украины рассчитывает на принятие Радой законопроекта "О валюте" в 2018 году.
9 августа 2017 Национальный банк обнародовал законопроект "О валюте" с собственными предложениями по введению новой модели валютного регулирования.
2 марта Национальный совет реформ под председательством Президента Петра Порошенко рассмотрел законопроект "О валюте", который будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду.
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