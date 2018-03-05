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НБУ необходимо полгода переходного периода для согласования нормативных актов после принятия закона о валюте
11:44 05.03.2018 |
Национальному банку необходимо полгода переходного периода для согласования нормативных актов после принятия закона о валюте.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
2 марта Национальный совет реформ поддержал для представления на рассмотрение Верховной Рады предложения Национального банка к проекту Закона Украины "О валюте".
Действующее валютное законодательство, построенное вокруг декрета Кабинета Министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года, утратило эффективность и превратилось в одну из преград для притока капитала в Украину.
НБУ отмечает, что устаревшее законодательство делает невозможным переход к либеральным принципам.
Также, пока законодательство о валютных операциях - сложное, запутанное и противоречивое.
По мнению Национального банка, место Декрета и ряда связанных нормативных актов должен занять закон "О валюте".
Принятие закона позволит перейти Украине к новой - либеральной, прозрачной и современной - модели валютного регулирования, предложенной Национальным банком.
Новая модель предполагает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом".
Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.
Режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, а следовательно не требует валютного контроля как инструмента контроля за их соблюдением.
Соблюдения валютного законодательства в целом возлагается на валютный надзор.
Проект Закона "О валюте" получил поддержку международных финансовых организаций, бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества, парламентариев и государственных учреждений, которым НБУ проводил обсуждения законопроекта после презентации его общественности 9 августа 2017.
В соответствии с предложениями Национального банка, после принятия закона "О валюте" Верховной Радой необходимо будет шесть месяцев переходного периода на согласование нормативно-правовых актов Национального банка с нормами закона.
После этого закон вступит в силу.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины рассчитывает на принятие Радой законопроекта "О валюте" в 2018 году.
9 августа 2017 Национальный банк обнародовал законопроект "О валюте" с собственными предложениями по введению новой модели валютного регулирования.
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