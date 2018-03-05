НБУ необходимо полгода переходного периода для согласования нормативных актов после принятия закона о валюте

Национальному банку необходимо полгода переходного периода для согласования нормативных актов после принятия закона о валюте.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

2 марта Национальный совет реформ поддержал для представления на рассмотрение Верховной Рады предложения Национального банка к проекту Закона Украины "О валюте".

Действующее валютное законодательство, построенное вокруг декрета Кабинета Министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года, утратило эффективность и превратилось в одну из преград для притока капитала в Украину.

НБУ отмечает, что устаревшее законодательство делает невозможным переход к либеральным принципам.

Также, пока законодательство о валютных операциях - сложное, запутанное и противоречивое.

По мнению Национального банка, место Декрета и ряда связанных нормативных актов должен занять закон "О валюте".

Принятие закона позволит перейти Украине к новой - либеральной, прозрачной и современной - модели валютного регулирования, предложенной Национальным банком.

Новая модель предполагает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.

Режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, а следовательно не требует валютного контроля как инструмента контроля за их соблюдением.

Соблюдения валютного законодательства в целом возлагается на валютный надзор.

Проект Закона "О валюте" получил поддержку международных финансовых организаций, бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества, парламентариев и государственных учреждений, которым НБУ проводил обсуждения законопроекта после презентации его общественности 9 августа 2017.

В соответствии с предложениями Национального банка, после принятия закона "О валюте" Верховной Радой необходимо будет шесть месяцев переходного периода на согласование нормативно-правовых актов Национального банка с нормами закона.

После этого закон вступит в силу.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины рассчитывает на принятие Радой законопроекта "О валюте" в 2018 году.

9 августа 2017 Национальный банк обнародовал законопроект "О валюте" с собственными предложениями по введению новой модели валютного регулирования.