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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.4959 грн

14:32 05.03.2018 |

Финансы

НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.

Межбанк


Час

05.03.2018

02.03.2018

Кількість угод

Обсяг купівлі та продажу,

млн. дол. США

Середньозважений курс

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26.5333

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26.5214

26.5180

11:30

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13:00

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ПО РУБРИКАМ

13:19 Хо­рош­ков­ский пе­ре­ду­мал по­ку­пать Сбер­банк

12:22 Бир­жи АТР, кро­ме Ки­тая, за­кры­лись сни­же­ни­ем на опа­се­ни­ях тор­го­вой вой­ны

12:10 НБУ не ожи­да­ет не­га­тив­но­го вли­я­ния на пла­теж­ный ба­ланс при­ня­тие за­ко­но­про­ек­та о ва­лю­те

12:05 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 5.03.18

11:44 НБУ не­об­хо­ди­мо пол­го­да пе­ре­ход­но­го пе­ри­о­да для со­гла­со­ва­ния нор­ма­тив­ных ак­тов по­сле при­ня­тия за­ко­на о ва­лю­те

10:30 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 5.03.18

10:27 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 5.03.17

10:25 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 03.03.18

10:12 НБУ про­дал 3 мар­та бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 23 531 млн гри­вен

09:25 Ев­ро ста­би­ли­зи­ро­вал­ся по­сле крат­ковре­мен­но­го па­де­ния на но­во­стях из Ита­лии

09:21 САП хо­чет при­об­щить к де­лу о ре­фи­нан­си­ро­ва­нии При­ватБан­ка аудит Kroll

09:00 Це­на зо­ло­та рас­тет 5 мар­та­на гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

08:19 Бит­ко­ин под­рос до $11,5 тыс на раз­но­ре­чи­вых но­во­стях из Гер­ма­нии и США

07:39 НБУ кон­ста­ти­ру­ет низ­кий уро­вень под­дел­ки банк­нот на­цио­наль­ной ва­лю­ты в 2017

03.03 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 3.03.18

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13:14 Ко­болев об­жа­лу­ет штраф на 8 мил­ли­ар­дов в су­де

12:46 Сред­няя це­на ав­то­га­за опу­сти­лась ни­же 13 грн

12:14 В ян­ва­ре-фев­ра­ле по­ступ­ле­ния в свод­ный бюд­жет вы­рос­ли на 2,4% до 135 млрд гри­вен, - ГФС

12:10 НБУ не ожи­да­ет не­га­тив­но­го вли­я­ния на пла­теж­ный ба­ланс при­ня­тие за­ко­но­про­ек­та о ва­лю­те

10:18 Энер­го­та­мож­ня про­иг­ра­ла апел­ля­цию Ав­то­тран­су

09:40 Укра­и­на сни­зи­ла за­па­сы га­за в ПХГ на 43% до 9,6 млрд куб. м с на­ча­ла ото­пи­тель­но­го се­зо­на

09:00 Це­на зо­ло­та рас­тет 5 мар­та­на гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

07:52 Нефть до­ро­жа­ет 5 мар­та на со­об­ще­ни­ях о при­оста­нов­ке до­бы­чи в Ли­вии

07:41 В ян­ва­ре-фев­ра­ле арен­да го­си­му­ще­ства при­нес­ла бюд­же­ту 228 млн гри­вен, - ФГИ

03.03 Энер­го­атом бу­дет ис­поль­зо­вать аме­ри­кан­ские мо­дуль­ные ре­ак­то­ры

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12:57 Се­вер­ную Ко­рею за­по­до­зри­ли в до­бы­че бит­ко­и­нов на $200 мил­ли­о­нов

11:21 Ху­же, чем Бер­лу­с­ко­ни: все о по­бе­де пра­вых и по­пули­стов на вы­бо­рах в Ита­лии

08:44 Вой­на по­шлин: Трамп при­гро­зил об­ло­жить на­ло­гом ев­ро­пей­ские ав­то­мо­би­ли

08:30 Бе­лый дом об­ви­нил Рос­сию в убий­стве мир­ных жи­те­лей в Во­сточ­ной Гу­те

03.03 Те­ре­за Мэй вы­сту­пи­ла про­тив та­мо­жен­но­го со­ю­за с ЕС

03.03 Блеф Га­з­про­ма. По­че­му Рос­сия мо­жет са­ма по­хо­ро­нить Се­вер­ный по­ток-2

03.03 Трамп объ­явил о про­дле­нии ан­ти­рос­сий­ских санк­ций в свя­зи с си­ту­а­ци­ей в Укра­ине еще на один год

02.03 Ки­тай от­ка­зал­ся по­ку­пать Рос­нефть

02.03 Га­з­пром не­мед­лен­но на­чи­на­ет про­це­ду­ру рас­тор­же­ния кон­трак­тов с Наф­то­га­зом на по­став­ку и тран­зит га­за в Сток­голь­ме, - Мил­лер

02.03 В Ар­ме­нии пре­зи­дент впер­вые из­бран пар­ла­мен­том

02.03 Пред­по­ла­га­е­мый ор­га­ни­за­тор "ко­ка­и­но­во­го дела" за­дер­жан в Гер­ма­нии

02.03 Пуч­де­мон от­ка­зал­ся от долж­но­сти гла­вы Ка­та­ло­нии

02.03 Рос­сию об­ви­ни­ли во вме­ша­тель­стве в энер­ге­ти­че­ский ры­нок США

02.03 Бар­нье по­со­ве­то­вал Лон­до­ну не рас­счи­ты­вать на осо­бый тор­го­вый ре­жим с ЕС

02.03 Ма­ду­ро по­обе­щал по­вы­сить ми­ни­маль­ную зар­пла­ту в Ве­не­су­э­ле до $2‍

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02.03 В Ки­е­ве по­тре­би­те­лей элек­тро­энер­гии с 1 мар­та бу­дет об­слу­жи­вать но­вая ком­па­ния – ДТЭК "Ки­ев­ские Электросети"

27.02 Про­езд из Ки­е­ва в аэро­порт Бор­исполь по­до­ро­жал до 100 гри­вен

23.02 Элек­трон­ная де­кла­ра­ция о вы­бо­ре вра­ча. К че­му го­то­вить­ся и о чем не бес­по­ко­ить­ся

22.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал Мос­ков­ский мост в Се­вер­ный

16.02 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли ди­рек­то­ра "Эли­та-центр"

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

14.02 Ко­ли­че­ство сде­лок на рын­ке жи­лья Ки­е­ва в 2017г вы­рос­ло на 8% - UTG

12.02 Го­су­дар­ствен­ную зем­лю воз­ле сел, по­сел­ков и го­ро­дов на­ча­ли пе­ре­да­вать тер­ри­то­ри­аль­ным об­щи­нам

08.02 Кар­точ­ка ки­ев­ля­ни­на в ап­ре­ле начнет ра­бо­тать как элек­трон­ный би­лет в му­ни­ци­паль­ном транс­пор­те

08.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал стан­цию мет­ро Пет­ров­ка в По­чай­на

07.02 ФГВФЛ при под­держ­ке Ми­ню­ста вер­нул в соб­ствен­ность Ро­до­вид Бан­ка 113,5 га в Обо­лон­ском рай­оне Ки­е­ва

06.02 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

01.02 Рей­де­ры укра­ли у гос­бан­ка 113 гек­та­ров зем­ли на Обо­ло­ни

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12:34 Со­вет ЕС про­длил санк­ции про­тив экс-чи­нов­ни­ков вре­мен Яну­ко­ви­ча, ис­клю­чив Лу­каш и С.Клю­е­ва

09:38 Снай­пер с пу­ле­ме­том. Кто та­кие марк­с­ме­ны и за­чем они нуж­ны на Дон­бас­се

08:05 Коль­цо над ба­рыж­ным ду­э­том За­хар­чен­ко-Ти­мо­фе­ев че­ки­сты сжи­ма­ют день ото дня

03.03 Па­ла­точ­ный го­ро­док под Ра­дой очи­щен от про­те­сту­ю­щих, 50 че­ло­век до­став­ле­ны в по­ли­цию

02.03 Штраф за не­упла­ту на­ло­гов в 8,3 млрд гри­вен на­ло­жен на Наф­то­газ, а не лич­но на Ко­боле­ва, - гла­ва Энер­ге­ти­че­ской та­мож­ни

02.03 Из Ма­ри­ин­ско­го пар­ка убра­ли часть па­ла­ток

02.03 США одоб­ри­ли по­став­ки Укра­ине ра­кет­ных ком­плек­сов Javelin

01.03 МИД ини­ци­и­ру­ет трех­сто­рон­ние пе­ре­го­во­ры по обес­пе­че­нию ста­биль­но­сти по­ста­вок га­за в Укра­и­ну и ЕС

01.03 ГФС вы­пи­са­ла мне 8,3 млрд грн штра­фа за от­каз оформ­лять и опла­чи­вать по­став­ля­е­мый Га­з­про­мом газ в ОРДЛО, - Ко­болев

01.03 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву за­ко­но­про­ект По­ро­шен­ко об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де

01.03 Как По­ро­шен­ко со­брал­ся по­бе­дить на вы­бо­рах по­пули­стов

01.03 За­кон о Нац­без­опас­но­сти: Что По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет из­ме­нить в ар­мии и обо­роне

28.02 С та­мож­ни уби­ра­ют ко­ляд­ни­ков

28.02 Про­филь­ный ко­ми­тет ре­ко­мен­до­вал Ра­де при­нять за ос­но­ву пре­зи­дент­ский за­ко­но­про­ект о Выс­шем ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де

28.02 КС при­знал не­кон­сти­ту­ци­он­ным за­кон о язы­ко­вой по­ли­ти­ке

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13:28 Porsche при­смат­ри­ва­ет­ся к ле­та­ю­щим так­си

10:08 Ком­па­ния Jaguar пред­ста­ви­ла элек­три­че­ский крос­со­вер I-Pace

09:11 Meizu хо­чет спря­тать фрон­таль­ную ка­ме­ру в смарт­фо­нах за дис­плей

02.03 Хол­динг Ах­ме­то­ва бу­дет раз­ви­вать сеть элек­тро­за­пра­вок

02.03 Xiaomi пред­ста­ви­ла офис­ную ком­пью­тер­ную мышь MIJIA с дак­ти­ло­ско­пи­че­ским ска­не­ром

02.03 Pagani вы­пу­стит элек­три­че­ский су­пер­кар

28.02 Toyota сов­ме­сти­ла в но­вой ко­роб­ке ме­ха­ни­ку с ва­ри­а­то­ром

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

28.02 Ком­па­ния Porsche опро­верг­ла от­каз от ди­зе­лей

28.02 Amazon по­ку­па­ет стар­тап Ring c офи­сом в Укра­ине бо­лее чем за $1 млрд

28.02 Са­мый ма­лень­кий крос­со­вер Hyundai пе­ре­ве­ли на элек­тро­тя­гу

27.02 Пред­по­ла­га­е­мый со­зда­тель Bitcoin об­ви­ня­ет­ся в не­за­кон­ном при­сво­е­нии чу­жой крип­то­ва­лю­ты на сум­му свы­ше $5 млрд

27.02 Lenovo пред­ста­ви­ла но­ут­бук-транс­фор­мер Yoga 730 с под­держ­кой Alexa

27.02 Спец­служ­бы те­перь мо­гут взло­мать лю­бой iPhone

27.02 FCA пре­кра­тит вы­пуск лег­ко­вых ма­шин с ди­зель­ны­ми мо­то­ра­ми

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28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

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