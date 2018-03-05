Евро стабилизировался после кратковременного падения на новостях из Италии

Евро в понедельник стабилизировался в паре с долларом, замедлил падение по отношению к иене и швейцарскому франку и перешел к росту в парах со многими другими валютами - инвесторы успокаиваются после первоначальной негативной реакции на новости об итальянских выборах.

Кроме того, евро поддерживают новости из Германии, где в минувшие выходные успешно завершилось формирование правительства, которое тянулось с сентября.

Евро к 7:55 EET 5 марта стоил $1,2315 по сравнению с $1,2317 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.

Курс евро к иене опустился к этому времени до 130,06 иены со 130,26 иены в прошлую пятницу. Доллар подешевел на 0,1% - до 105,59 иены.

Ни одна из итальянских партий не получила большинства в парламенте по итогам прошедших в воскресенье всеобщих выборов, сообщили итальянские СМИ. По данным экзит-поллов, лидирует коалиция правых партий во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони - она набирает от 33% до 36% голосов на выборах в Палату депутатов.

На втором месте идет популистское движение "Пять звезд" (29,5-32,5%).

Неудачно прошли выборы для левоцентристов во главе с находящейся у власти Демократической партией: они могут рассчитывать на 24,5-27,5% голосов.

Примечательно, что если рассматривать не коалиции, а каждую партию по отдельности, то всех конкурентов существенно опередило движение "Пять звезд", близкое к тому, чтобы стать ведущей политической силой в Италии.

"Рынки игнорирует потрясения по итогам выборов, но самоуспокоенность не может продолжаться долго", - отмечает старший экономист Hermes Investment Management Сильвия Дальанджело. Вместе с тем она подчеркивает, что Италия привыкла к политической нестабильности: после Второй мировой войны в стране сменилось 65 правительств, каждое из которых в среднем проработало немногим более года.

По мнению главного экономиста Manulife Asset Management Меган Грин, формирование коалиции после выборов в Италии затянется и приведет к путанице, но инвесторы именно к этому и готовились, поэтому реакция рынков не будет чрезмерно негативной. "Возможно, будет наблюдаться небольшая волатильность и умеренное повышение доходности итальянских гособлигаций", - отметила она.

В Германии большинство членов Социал-демократической партии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Голосование в СДПГ проходило по почте. В нем приняли участие 78,39% членов партии, из которых 66% проголосовали за "большую коалицию"

Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.

Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удавалось сформировать правящую коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

