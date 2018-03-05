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Евро стабилизировался после кратковременного падения на новостях из Италии
09:25 05.03.2018 |
Евро в понедельник стабилизировался в паре с долларом, замедлил падение по отношению к иене и швейцарскому франку и перешел к росту в парах со многими другими валютами - инвесторы успокаиваются после первоначальной негативной реакции на новости об итальянских выборах.
Кроме того, евро поддерживают новости из Германии, где в минувшие выходные успешно завершилось формирование правительства, которое тянулось с сентября.
Евро к 7:55 EET 5 марта стоил $1,2315 по сравнению с $1,2317 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.
Курс евро к иене опустился к этому времени до 130,06 иены со 130,26 иены в прошлую пятницу. Доллар подешевел на 0,1% - до 105,59 иены.
Ни одна из итальянских партий не получила большинства в парламенте по итогам прошедших в воскресенье всеобщих выборов, сообщили итальянские СМИ. По данным экзит-поллов, лидирует коалиция правых партий во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони - она набирает от 33% до 36% голосов на выборах в Палату депутатов.
На втором месте идет популистское движение "Пять звезд" (29,5-32,5%).
Неудачно прошли выборы для левоцентристов во главе с находящейся у власти Демократической партией: они могут рассчитывать на 24,5-27,5% голосов.
Примечательно, что если рассматривать не коалиции, а каждую партию по отдельности, то всех конкурентов существенно опередило движение "Пять звезд", близкое к тому, чтобы стать ведущей политической силой в Италии.
"Рынки игнорирует потрясения по итогам выборов, но самоуспокоенность не может продолжаться долго", - отмечает старший экономист Hermes Investment Management Сильвия Дальанджело. Вместе с тем она подчеркивает, что Италия привыкла к политической нестабильности: после Второй мировой войны в стране сменилось 65 правительств, каждое из которых в среднем проработало немногим более года.
По мнению главного экономиста Manulife Asset Management Меган Грин, формирование коалиции после выборов в Италии затянется и приведет к путанице, но инвесторы именно к этому и готовились, поэтому реакция рынков не будет чрезмерно негативной. "Возможно, будет наблюдаться небольшая волатильность и умеренное повышение доходности итальянских гособлигаций", - отметила она.
В Германии большинство членов Социал-демократической партии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Голосование в СДПГ проходило по почте. В нем приняли участие 78,39% членов партии, из которых 66% проголосовали за "большую коалицию"
Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.
Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удавалось сформировать правящую коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".
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