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Цена золота растет 5 мартана геополитической напряженности
09:00 05.03.2018 |
Золото растет в цене в понедельник утром на геополитической напряженности, связанной с опасениями торговой войны после комментариев президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.08 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,9 доллара, или на 0,29% - до 1327,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,78% - до 16,59 доллара за унцию.
В четверг Дональд Трамп сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент. Позднее Трамп заявил, что когда страна теряет миллиарды долларов на торговле с другими государствами, это оправдывает торговые войны.
Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах.
После заявлений Трампа трейдеры начали беспокоиться относительно глобальной торговой войны, отмечает агентство Рейтер. Рост геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
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