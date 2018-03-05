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НБУ констатирует низкий уровень подделки банкнот национальной валюты в 2017
07:39 05.03.2018 |
Национальный банк осуществляет мониторинг состояния изъятия из обращения поддельных денежных знаков и констатирует относительно низкий уровень подделки банкнот национальной валюты по итогам 2017 года.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передают Українські Новини.
Так, количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривны в прошлом году составило 0,00036% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении.
То есть, на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 3,6 шт. подделок.
Для сравнения, в странах Евросоюза по итогам 2017 этот показатель составлял примерно 33 шт. поддельных банкнот евро.
В то же время, результаты 2017 свидетельствуют об увеличении фактов выявления поддельных банкнот номиналом 500 гривен.
Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года.
Их количество составляет 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты.
Из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 гривен (7%); 100 гривен (17%); 50 гривен (13%).
Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 1 гривна, 2 гривны, 5 гривен, 10 гривен и 20 гривен составляют 2%.
В основном (81%) поддельные банкноты гривны изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров.
Остальные подделки (19%) изготовлены полиграфическим способом.
Чаще всего обнаружены поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитена и тому подобное.
В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.
Что касается подделки иностранной валюты, то большинство изъятых из обращения поддельных банкнот иностранной валюты в прошлом году, - это: доллары США (78%); евро (16%); российские рубли (6%).
Чаще всего злоумышленники подделывают иностранные банкноты следующих номиналов: 100 долларов США (94%); 200, 100 и 50 евро (40%, 21% и 29% соответственно); 5000 и 1000 российских рублей (71% и 21% соответственно).
В общем, система защиты банкнот национальной валюты находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году доля безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличилась на 3,8 п.п. до 39,3%.
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