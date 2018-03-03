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Курсы валют по карточным операциям на 3.03.18
11:09 03.03.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 3 марта 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.5000
|26.8097
|32.4000
|33.0033
|4.6000
|4.9020
|ОТП Банк
|26.5500
|26.8500
|32.6800
|33.0500
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.4500
|26.8000
|32.5000
|33.1000
|Ощадбанк
|26.3500
|26.8500
|32.0000
|32.9500
|3.1000
|4.8500
|Креди Агриколь Банк
|26.5000
|26.8000
|32.3000
|33.1000
|Укрэксимбанк
|26.4000
|27.0000
|32.3900
|33.1900
|Райффайзен Банк Аваль
|26.4550
|26.9000
|32.1543
|32.7500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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