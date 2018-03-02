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В январе доля проблемных кредитов увеличились на 2,06 п.п. до 56,60%
19:52 02.03.2018 |
В январе доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе увеличилась на 2,06 п.п. до 56,60% по сравнению с декабрем.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
По состоянию на 1 февраля общий объем выданных кредитов увеличился с 1,090 трлн гривен (на 1 января) до 1,129 трлн гривен.
Из них неработающие кредиты - 639 млрд гривен.
Рост доли проблемных кредитов произошел за счет роста этого показателя по группам, кроме Приватбанка: в госбанках на 3,24 п.п. до 58,98%, иностранных группах на 3,68 п.п. до 44,69%, в банках с частным капиталом - на 3,68 п.п. до 25,87%.
В Приватбанке доля проблемных кредитов сократилась на 0,62 п.п. до 87,02%
Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.
Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п.п. до 30,5%.
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