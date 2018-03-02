В феврале чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $397 млн

В феврале чистая покупка Национальным банком на межбанковском валютном рынке иностранной валюты составила 397 млн долларов.

Об этом говорится в данных НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что рост доходности ОВГЗ в национальной валюте способствовал повышению спроса на эти бумаги также и среди нерезидентов.

В феврале приток капитала нерезидентов в государственные ценные бумаги в национальной валюте усилился.

Это вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых рынках положительно повлияло на предложение валюты на межбанке.

Как следствие, это способствовало укреплению обменного курса гривны к доллару США (на 3,8% в феврале и 4,0% с начала года) и позволило НБУ продолжить пополнение международных резервов через операции по покупке иностранной валюты.

Сальдо операций по покупке НБУ иностранной валюты в феврале было положительным и составило 397 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $1,3 млрд