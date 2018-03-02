1 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $9,5 млн до $149,1 млн

В четверг, 1 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 9,5 млн долларов по сравнению с 28 февраля до 149,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 3,8 млн долларов по сравнению с 28 февраля до 172,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 10 коп в четверг опустился на 14 коп до 26,66 UAH/USD.