Цена биткоина вновь поднялась выше $11 тыс, альткоины также дорожают

Биткоин (bitcoin) в пятницу утром торгуется выше отметки в 11 тысяч долларов, другие популярные криптовалюты также растут в цене, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.20 EET биткоин дорожал на 5,5%, до 11,049 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 6,42%, до 11,061 тысячи долларов, на GDAX - на 6,19%, до 11,043 тысячи.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожал на CoinMarketCap на 1,21%, до 872,17 доллара, Ripple - на 1,44%, до 0,917 доллара, Bitcoin Cash - на 4,61%, до 1,274 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 462,662 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.

Несмотря на незначительный рост, сильное увеличение стоимости криптовалют в ближайшее время маловероятно, считают эксперты. "Тональность существующего информационного фона оказывает влияние на курсы криптовалют, и поэтому сейчас на серьезный рост биткоина надеяться не стоит, многие потенциальные игроки еще хорошо помнят падение курса", - сообщил РИА Новости Андрей Коптелов, директор центра экономических исследований университета "Синергия".

Как отмечает аналитик, положительный информационным фон в ноябре - декабре прошлого года привлек на рынок криптовалют большое число новых игроков, однако последующее падение оттолкнуло многих из них. "На крипторынке остались лишь спекулянты и те, кто несмотря ни на что верит в дальнейший рост криптовалют", - считает эксперт.

Вместе с тем, трейдеры отыгрывают новости из Германии. Министерство финансов страны в среду признало криптовалюты платежным средством. Таким образом, покупки, совершенные в Германии при помощи виртуальных валют, не будут облагаться налогом.