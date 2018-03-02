Финансовые новости
- |
- 02.03.18
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цена биткоина вновь поднялась выше $11 тыс, альткоины также дорожают
08:40 02.03.2018 |
Биткоин (bitcoin) в пятницу утром торгуется выше отметки в 11 тысяч долларов, другие популярные криптовалюты также растут в цене, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.20 EET биткоин дорожал на 5,5%, до 11,049 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 6,42%, до 11,061 тысячи долларов, на GDAX - на 6,19%, до 11,043 тысячи.
Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожал на CoinMarketCap на 1,21%, до 872,17 доллара, Ripple - на 1,44%, до 0,917 доллара, Bitcoin Cash - на 4,61%, до 1,274 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 462,662 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.
Несмотря на незначительный рост, сильное увеличение стоимости криптовалют в ближайшее время маловероятно, считают эксперты. "Тональность существующего информационного фона оказывает влияние на курсы криптовалют, и поэтому сейчас на серьезный рост биткоина надеяться не стоит, многие потенциальные игроки еще хорошо помнят падение курса", - сообщил РИА Новости Андрей Коптелов, директор центра экономических исследований университета "Синергия".
Как отмечает аналитик, положительный информационным фон в ноябре - декабре прошлого года привлек на рынок криптовалют большое число новых игроков, однако последующее падение оттолкнуло многих из них. "На крипторынке остались лишь спекулянты и те, кто несмотря ни на что верит в дальнейший рост криптовалют", - считает эксперт.
Вместе с тем, трейдеры отыгрывают новости из Германии. Министерство финансов страны в среду признало криптовалюты платежным средством. Таким образом, покупки, совершенные в Германии при помощи виртуальных валют, не будут облагаться налогом.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ предоставил иностранным инвесторам возможность репатриировать дивиденды за все предыдущие годы
ТОП-НОВОСТИ
|Украина выплатила МВФ $165 млн по программе Stand by
|В Украине введен национальный план действий в энергетике по ограничению потребления газа до 7 марта, - Насалик
|Действия Газпрома позволили Украине не выполнять правило take or pay
|США одобрили поставки Украине ракетных комплексов Javelin
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.5300 грн
|НБУ предоставил иностранным инвесторам возможность репатриировать дивиденды за все предыдущие годы
|В феврале чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $397 млн
|Японский Nikkei по итогам торгов 2 марта упал на 2,5% на заявлениях Трампа о пошлинах на металлы
|УБ расширила состав основного индекса за счет акций "Турбоатома"
|Курсы валют по карточным операциям на 2.03.18
Это интересно
|Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa
|Спецслужбы теперь могут взломать любой iPhone
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
|Sony представила флагманские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact с дизайном Ambient Flow