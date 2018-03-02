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Золото дорожает 2 марта как инструмент хеджирования от инфляции
07:50 02.03.2018 |
Стоимость золота растет в ходе утренних торгов пятницы, участники рынка надеются, что покупка драгметалла поможет им хеджировать свои портфели от инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.03 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,5 доллара, или на 0,96% - до 1317,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,2% - до 16,39 доллара за унцию.
Как отмечают опрошенные агентством Рейтер аналитики, многие инвесторы сейчас пытаются хеджировать свои активы от инфляции, так как статданные за последние месяцы указывают на ускорение роста потребительских цен в США.
Однако, по мнению экспертов, драгметалл как инструмент хеджирования работает только в долгосрочной перспективе, поэтому краткосрочные инвесторы, купившие золото, скорее всего, будут разочарованы. "Способности золота хеджировать от инфляции измеряются не месяцами или годами, но столетиями", - заявил агентству профессор в Fuqua School of Business Кэмпбелл Харви (Campbell Harvey).
Кроме того, растущая инфляция может побудить Федеральную резервную систему (ФРС) США ускорить повышение процентной ставки, что отрицательно скажется на цене золота, отмечают аналитики. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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