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Депозитные ставки для физлиц 01.03.18
17:23 01.03.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 1 марта 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|28.02.18
|01.03.18
|28.02.18
|01.03.18
|28.02.18
|01.03.18
|3 месяца
|13.43
|13.50
|2.36
|2.48
|1.33
|1.69
|6 месяцев
|14.19
|14.24
|2.99
|3.06
|1.64
|1.95
|9 месяцев
|13.96
|14.02
|3.17
|3.32
|2.03
|2.45
|12 месяцев
|14.21
|14.18
|3.56
|3.65
|2.19
|2.55
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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