Доллар продолжает ралли 1 марта в ожидании выступления главы ФРС в Сенате

Доллар США, завершивший февраль существенным ростом относительно евро и фунта стерлингов, продолжает подъем в четверг в ожидании выступлений двух руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Новый председатель Федрезерва Джером Пауэлл ответит на вопросы сенаторов о денежно-кредитной политике и состоянии экономики США. Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли выступит с речью в Бразилии в 18:00 EET.

Евро к 15:40 EET подешевел до $1,2176 по сравнению с $1,2194 на закрытие предыдущей сессии, курс фунта опустился до $1,3745 против $1,3760 накануне.

В феврале курс евро относительно американской валюты упал на 1,7%, фунта стерлингов - на 3%.

Иена, подорожавшая в прошлом месяце на 2,3% к доллару, в четверг прибавила еще 0,2%, поднявшись до 106,86 иены/$1.

Слова Дж.Пауэлла, прозвучавшие в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США во вторник, были восприняты инвесторами как сигнал того, что центробанк намерен действовать более агрессивно в плане повышения процентных ставок, что спровоцировало падение фондовых рынков и укрепление доллара.

Как стало известно в четверг, расходы населения США в январе выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, темпы повышения совпали с ожиданиями рынка.

Тем временем доходы американцев в позапрошлом месяце увеличились на 0,4% по сравнению с декабрем. Аналитики в среднем ожидали их подъема на 0,3%.

Темпы роста индекса PCE Core (главный индикатор инфляции из тех, которые учитывает ФРС) остались в январе на уровне 1,5%, как и ожидалось. Этот показатель больше пяти лет не дотягивает до целевого уровня американского ЦБ, составляющего 2% годовых.